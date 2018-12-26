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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:05

  wolt450 написав:З січня відсотки піднімають

Шоо? Будет больше чем у Таси? Небойсь еще и приложуху круче Тасиной выкатят :) :)
Ааа, и КБ замутят на коммуналь курутой, ну как на Али :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:13

  wolt450 написав:З січня відсотки піднімають


Депозиты? или на доходной % ?
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:15

Re: Конкорд

  emeta написав:Депозиты?

А шоо, кто-то ещё не переразместился?
Ааа, кто-то думает в середине января слиться по 33 за тугрик, и все занести на Коко под 19.5% :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:21

Re: Конкорд

Розслабуха. Максимум 16.5 і 4.85
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:23

Re: Конкорд

Айбокс пока усьо
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:25

Re: Конкорд

  wolt450 написав:Максимум 16.5 і 4.85

А зачем, кому это нада? :mrgreen:
Ну разве шо єто на 3мес и в икОне сделают +2пп от офлайн-ставок :idea:
Востаннє редагувалось clientage в Чет 27 гру, 2018 13:25, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:25

  clientage написав:Шоо? Будет больше чем у Таси?

Что бы вернуть звание "Лучшиго" достаточно тех же 12,5, что и у конкурента. А пока увы.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:40

  clientage написав:
  wolt450 написав:Максимум 16.5 і 4.85

А зачем, кому это нада? :mrgreen:
Ну разве шо єто на 3мес и в икОне сделают +2пп от офлайн-ставок :idea:

Ага. На рік і вже з іконою
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:57

  wolt450 написав:Ага. На рік і вже з іконою

Хорошо, что есть "накопительный" - можно застолбиться.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:00

  wig написав:
  wolt450 написав:Ага. На рік і вже з іконою

Хорошо, что есть "накопительный" - можно застолбиться.

Под 18.5%, как у Земели?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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