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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:16
clientage написав:
Под 18.5%, как у Земели?
Длинная гривна не интересует ни в каком виде.
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wig
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:24
wig написав: clientage написав:
Под 18.5%, как у Земели?
Длинная гривна не интересует ни в каком виде.
Стоооолбик, нее, не нуна?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:30
clientage написав:
Стоооолбик, нее, не нуна?
Пока что потребности гривнего столпотворения закрывает Приват.
14 чистыми ежемесячно, с возможностью неограниченного пополнения и досрочкой. У кого лучше?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:35
wig написав: clientage написав:
Стоооолбик, нее, не нуна?
Пока что потребности гривнего столпотворения закрывает Приват.
14 чистыми ежемесячно, с возможностью неограниченного пополнения и досрочкой. У кого лучше?
Там как раз ОГРАничеННоЕ пополнение -- только зарплатными, с потерей %% при досрочке, и под 17.39% (грязными)
Сравните с 18,5%, любыми
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:42
clientage написав:
Сравните с 18,5%, любыми
Имя?
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:43
wig написав: clientage написав:
Сравните с 18,5%, любыми
Имя?
̶К̶о̶к̶о̶ ... З-е-м-е-л-я
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:46
clientage написав: wig написав: clientage написав:
Сравните с 18,5%, любыми
Имя?
̶К̶о̶к̶о̶ ... З-е-м-е-л-я
Начнем с того, что нет отделения. Остальное уже не важно.
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wig
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:50
wig написав:
Начнем с того, что нет отделения. Остальное уже не важно.
Даа, это чуток спасает ЛуШЫго
У него теперь аж два отделения у Киёве, причем новое прям на перепутье стоит: под горою, у погоста, у моста и у железной дороги -- явно шото стратегическое замышляют
Востаннє редагувалось clientage
в Чет 27 гру, 2018 14:53, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 14:52
clientage написав:
Даа, это чуток спасает ЛуШЫго
С 11% грязными уже не спасет. Впервые за много лет на счетах нули.
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