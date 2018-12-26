RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 563564565566

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:16

  clientage написав:Под 18.5%, как у Земели?

Длинная гривна не интересует ни в каком виде.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:24

  wig написав:
  clientage написав:Под 18.5%, как у Земели?

Длинная гривна не интересует ни в каком виде.

Стоооолбик, нее, не нуна?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26920
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2144 раз.
Подякували: 3104 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:30

  clientage написав:Стоооолбик, нее, не нуна?

Пока что потребности гривнего столпотворения закрывает Приват.
14 чистыми ежемесячно, с возможностью неограниченного пополнения и досрочкой. У кого лучше?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:35

  wig написав:
  clientage написав:Стоооолбик, нее, не нуна?

Пока что потребности гривнего столпотворения закрывает Приват.
14 чистыми ежемесячно, с возможностью неограниченного пополнения и досрочкой. У кого лучше?

Там как раз ОГРАничеННоЕ пополнение -- только зарплатными, с потерей %% при досрочке, и под 17.39% (грязными)
Сравните с 18,5%, любыми :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26920
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2144 раз.
Подякували: 3104 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:42

  clientage написав:Сравните с 18,5%, любыми

Имя?
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:43

  wig написав:
  clientage написав:Сравните с 18,5%, любыми

Имя?

̶К̶о̶к̶о̶ ... З-е-м-е-л-я
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26920
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2144 раз.
Подякували: 3104 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:46

  clientage написав:
  wig написав:
  clientage написав:Сравните с 18,5%, любыми

Имя?

̶К̶о̶к̶о̶ ... З-е-м-е-л-я

Начнем с того, что нет отделения. Остальное уже не важно.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:50

Re: Конкорд

  wig написав:Начнем с того, что нет отделения. Остальное уже не важно.

Даа, это чуток спасает ЛуШЫго :)
У него теперь аж два отделения у Киёве, причем новое прям на перепутье стоит: под горою, у погоста, у моста и у железной дороги -- явно шото стратегическое замышляют :)
Востаннє редагувалось clientage в Чет 27 гру, 2018 14:53, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26920
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2144 раз.
Подякували: 3104 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:52

  clientage написав:Даа, это чуток спасает ЛуШЫго

С 11% грязными уже не спасет. Впервые за много лет на счетах нули.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3838
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 563564565566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], IGNAT, MASolomko, solomia, wig, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.