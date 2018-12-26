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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:18
guntherhouse777 написав:
Мега
А они не могут отменить пополняху в любой момент?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:21
clientage написав: guntherhouse777 написав:
Мега
А они не могут отменить пополняху в любой момент?
Можуть. І бувало таке
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:22
clientage написав:
А они не могут отменить пополняху в любой момент?
Еще у кого-то из таких столбовиков возможность изменения ставки в одностороннем порядке прописана.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:43
clientage написав: guntherhouse777 написав:
Мега
А они не могут отменить пополняху в любой момент?
На все то воля Меги!)
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