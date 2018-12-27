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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 564565566567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 34
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:18

Re: Мегабанк

  guntherhouse777 написав:Мега

А они не могут отменить пополняху в любой момент? :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:21

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Мега

А они не могут отменить пополняху в любой момент? :(

Можуть. І бувало таке
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:22

  clientage написав:А они не могут отменить пополняху в любой момент?

Еще у кого-то из таких столбовиков возможность изменения ставки в одностороннем порядке прописана.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 15:43

  clientage написав:
  guntherhouse777 написав:Мега

А они не могут отменить пополняху в любой момент? :(

На все то воля Меги!)
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:51

  guntherhouse777 написав:
  wig написав:
  clientage написав:Сравните с 18,5%, любыми

Имя?

Мега.
Классический столб...

Мега - классический болт, вместо столба
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