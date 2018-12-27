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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 гру, 2018 15:18
guntherhouse777 написав:
Мега
А они не могут отменить пополняху в любой момент?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:21
clientage написав: guntherhouse777 написав:
Мега
А они не могут отменить пополняху в любой момент?
Можуть. І бувало таке
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:22
clientage написав:
А они не могут отменить пополняху в любой момент?
Еще у кого-то из таких столбовиков возможность изменения ставки в одностороннем порядке прописана.
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wig
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Додано: Чет 27 гру, 2018 15:43
clientage написав: guntherhouse777 написав:
Мега
А они не могут отменить пополняху в любой момент?
На все то воля Меги!)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 07:51
guntherhouse777 написав: wig написав: clientage написав:
Сравните с 18,5%, любыми
Имя?
Мега.
Классический столб...
Мега - классический болт, вместо столба
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Stringer
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:56
Банк Конкорд, проверьте личку
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 09:58
Вкладчик1234 написав:Банк Конкорд,
проверьте личку
А дійсно, це гілка СоСо а не Меги.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 12:22
А когда должны упасть % на остаток и кэшбэк ?
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Ruslan2453
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Додано: П'ят 28 гру, 2018 17:20
Ruslan2453 написав:
А когда должны упасть % на остаток и кэшбэк ?
Или сегодня, или завтра. В любом случае, КоКо проценты выплачивает поздно вечером.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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