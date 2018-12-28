Конкорд
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:37
Vorlon написав:
Так что там с Айбоксами - я могу пополнить свою карту или не могу?..
Термінали Привата працюють.
Свіжий промо від Мінфіна і кума
RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 27090
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1373 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:52
Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав:
Так что там с Айбоксами - я могу пополнить свою карту или не могу?..
Термінали Привата працюють.
Жаль, не люблю я их... А вот IBox - другое дело и свободнее всегда!
Vorlon
Повідомлень: 6260
З нами з: 14.06.13
Подякував: 341 раз.
Подякували: 636 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:30
Фантом написав: Ruslan2453 написав:
А когда должны упасть % на остаток и кэшбэк ?
Или сегодня, или завтра. В любом случае, КоКо проценты выплачивает поздно вечером.
Походу, всё приехало.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 1494
З нами з: 18.05.16
Подякував: 197 раз.
Подякували: 182 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:47
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав: Vorlon написав:
Так что там с Айбоксами - я могу пополнить свою карту или не могу?..
Термінали Привата працюють.
Жаль, не люблю я их... А
вот IBox
- другое дело и свободнее всегда!
а как по времени зачисления, быстро поступают на счёт?
postal-crazy
Повідомлень: 126
З нами з: 18.12.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:49
тропинку ускорили, за минуту только что деньги зачислились с привата
Hack-Stock
Повідомлень: 128
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
Профіль
Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:52
clientage написав: sola написав: VLADPn написав:
QR код на плакате в отделении
где фото?)
даа, дее?
плиииз, мне фотку с двери отделения на Байковом у Киёве
Київське відділення №100.
Kara
Повідомлень: 12
З нами з: 13.11.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему