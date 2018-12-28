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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 565566567568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:37

  Vorlon написав:Так что там с Айбоксами - я могу пополнить свою карту или не могу?..

Термінали Привата працюють.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 20:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Так что там с Айбоксами - я могу пополнить свою карту или не могу?..

Термінали Привата працюють.

Жаль, не люблю я их... А вот IBox - другое дело и свободнее всегда!
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 22:30

  Фантом написав:
  Ruslan2453 написав:А когда должны упасть % на остаток и кэшбэк ?

Или сегодня, или завтра. В любом случае, КоКо проценты выплачивает поздно вечером.

Походу, всё приехало. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:47

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Vorlon написав:Так что там с Айбоксами - я могу пополнить свою карту или не могу?..

Термінали Привата працюють.

Жаль, не люблю я их... А вот IBox - другое дело и свободнее всегда!

а как по времени зачисления, быстро поступают на счёт?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 23:49

Re: Конкорд

тропинку ускорили, за минуту только что деньги зачислились с привата
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  clientage написав:
  sola написав:
  VLADPn написав:QR код на плакате в отделении

где фото?)

даа, дее?
плиииз, мне фотку с двери отделения на Байковом у Киёве

Київське відділення №100.
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