Vorlon написав:Так что там с Айбоксами - я могу пополнить свою карту или не могу?..
Термінали Привата працюють.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Ну что я и писал. По этому коду сразу вываливает фотки сотрудников 100-го отделения. То есть каждому надо идти в свое отделение и сканировать. Иначе как ставить оценки сотрудникам не зная их. Телефон то вы свой указываете а он в базе есть. Да и смысл? С 20-кой пока молчок.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
господа, скажите - не могу войти в конюшню ... пишет
Произошла ошибка! Введенные Вами учетные данные не действительны. Проверьте правильность ввода данных или обратитесь в службу клиентской поддержки по телефонам: (056) 734-50-05, (050) 734-50-05, (068) 734-50-05
думал аполлоныч решил раздать новогодние подарки - но карта работает ...
как это понимать? у кого то такое было?
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Ну что я и писал. По этому коду сразу вываливает фотки сотрудников 100-го отделения. То есть каждому надо идти в свое отделение и сканировать. Иначе как ставить оценки сотрудникам не зная их. Телефон то вы свой указываете а он в базе есть. Да и смысл? С 20-кой пока молчок.
IMPRINTER написав:господа, скажите - не могу войти в конюшню ... пишет
Произошла ошибка! Введенные Вами учетные данные не действительны. Проверьте правильность ввода данных или обратитесь в службу клиентской поддержки по телефонам: (056) 734-50-05, (050) 734-50-05, (068) 734-50-05
думал аполлоныч решил раздать новогодние подарки - но карта работает ...
как это понимать? у кого то такое было?
Вчера в мобильной версии писало. В начале пароля откуда-то появлялась лишняя цифра.
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