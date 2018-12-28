Додано: Суб 29 гру, 2018 04:13

Kara



Ну что я и писал. По этому коду сразу вываливает фотки сотрудников 100-го отделения. То есть каждому надо идти в свое отделение и сканировать. Иначе как ставить оценки сотрудникам не зная их. Телефон то вы свой указываете а он в базе есть. Да и смысл? С 20-кой пока молчок.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

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