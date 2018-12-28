Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:50
Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас
Concord bank: concord.ua
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