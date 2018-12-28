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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:50

  Kara написав:Київське відділення №100.
Зображення

Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять :)
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас ;)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 628
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
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  #<1 ... 566567568569
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