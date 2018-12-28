Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:50
Kara написав:
Київське відділення №100.
Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
Повідомлень: 630
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:09
Банк Конкорд написав:
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас
По субботнему прочитал - дельта банк еще лучше для Вас... аж передернуло
Когда пополняхи чужими картами прикрутите?
ziks
Повідомлень: 405
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:13
ziks написав: Банк Конкорд написав:
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас
По субботнему прочитал - дельта банк еще лучше для Вас... аж передернуло
Когда пополняхи чужими картами прикрутите?
к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
Повідомлень: 630
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 11:56
Банк Конкорд написав:
к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет
А что там с IBox - есть официальный ответ?
Vorlon
Повідомлень: 6262
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Подякували: 636 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:02
Vorlon написав: Банк Конкорд написав:
к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет
А что там с IBox - есть официальный ответ?
C iBox мы больше не работаем, но на данный момент ведем переговоры с другой сетью.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
Повідомлень: 630
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:05
Банк Конкорд написав: Vorlon написав: Банк Конкорд написав:
к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет
А что там с IBox - есть официальный ответ?
C iBox мы больше не работаем, но на данный момент ведем переговоры с другой сетью.
Это исключительно печально - был самый удобный вариант
Других сетей рядом со мной нет вообще ни дома, ни на работе, ну кроме примата...
Vorlon
Повідомлень: 6262
З нами з: 14.06.13
Подякував: 341 раз.
Подякували: 636 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 12:16
Банк Конкорд написав: Kara написав:
Київське відділення №100.
Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас
а шо у 100ки изменился нач. отд-я? На моей памяти это 4й или 5й нач от переезда с Подола
Да и сотрудников никого не узнаю, ну мож Инну и кассира
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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