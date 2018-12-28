Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 10:50
Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас
Concord bank: concord.ua
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:09
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:13
к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет
Concord bank: concord.ua
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15
Додано: Суб 29 гру, 2018 11:56
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:02
C iBox мы больше не работаем, но на данный момент ведем переговоры с другой сетью.
Concord bank: concord.ua
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:05
Это исключительно печально - был самый удобный вариант Других сетей рядом со мной нет вообще ни дома, ни на работе, ну кроме примата...
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:16
а шо у 100ки изменился нач. отд-я? На моей памяти это 4й или 5й нач от переезда с Подола Да и сотрудников никого не узнаю, ну мож Инну и кассира
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 гру, 2018 12:42
clientage Я там вообще, кроме Руслана никого не знаю.
Девочки, которая меня обслуживала тоже нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 29 гру, 2018 13:53
Впечатления от пополнения через терминал примата:
1) выстоял очередь минут 5. Рядом IBox без людей.
2) процесс идентификации через звонок примата и копание в меню - значительно дольше, чем на IBox.
3) зачисление через 20 с хвостиком минут вместо мгновенного или в течение минуты...
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