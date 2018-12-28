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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 566567568569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 10:50

  Kara написав:Київське відділення №100.
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Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять :)
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас ;)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 630
З нами з: 05.10.15
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:09

  Банк Конкорд написав:Поможите нам делать банк еще лучше для Вас ;)


По субботнему прочитал - дельта банк еще лучше для Вас... аж передернуло
Когда пополняхи чужими картами прикрутите?
ziks
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Повідомлень: 405
З нами з: 22.01.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:13

  ziks написав:
  Банк Конкорд написав:Поможите нам делать банк еще лучше для Вас ;)


По субботнему прочитал - дельта банк еще лучше для Вас... аж передернуло
Когда пополняхи чужими картами прикрутите?

к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 630
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:15

  Фантом написав:Походу, всё приехало. :)

В том числе, жирнющий кэшбек за Али.
wig
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Повідомлень: 3845
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Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 11:56

  Банк Конкорд написав:к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет

А что там с IBox - есть официальный ответ?
Vorlon
 
Повідомлень: 6263
З нами з: 14.06.13
Подякував: 341 раз.
Подякували: 636 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:02

  Vorlon написав:
  Банк Конкорд написав:к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет

А что там с IBox - есть официальный ответ?

C iBox мы больше не работаем, но на данный момент ведем переговоры с другой сетью.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 630
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:05

  Банк Конкорд написав:
  Vorlon написав:
  Банк Конкорд написав:к сожалению ответа на этот вопрос у меня пока нет

А что там с IBox - есть официальный ответ?

C iBox мы больше не работаем, но на данный момент ведем переговоры с другой сетью.

Это исключительно печально - был самый удобный вариант :-( Других сетей рядом со мной нет вообще ни дома, ни на работе, ну кроме примата...
Vorlon
 
Повідомлень: 6263
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Подякував: 341 раз.
Подякували: 636 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:16

  Банк Конкорд написав:
  Kara написав:Київське відділення №100.
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Добрый день,
Акация по пополняшке на телефон закончилась. На этом плакате об этом же не говориться? Но очень будем признательны если честные отзывы продолжите оставлять :)
Поможите нам делать банк еще лучше для Вас ;)

а шо у 100ки изменился нач. отд-я? На моей памяти это 4й или 5й нач от переезда с Подола :( Да и сотрудников никого не узнаю, ну мож Инну и кассира
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 12:42

clientage Я там вообще, кроме Руслана никого не знаю.
Девочки, которая меня обслуживала тоже нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 13:53

Впечатления от пополнения через терминал примата:
1) выстоял очередь минут 5. Рядом IBox без людей.
2) процесс идентификации через звонок примата и копание в меню - значительно дольше, чем на IBox.
3) зачисление через 20 с хвостиком минут вместо мгновенного или в течение минуты...
Vorlon
 
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