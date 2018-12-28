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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:21
Vorlon написав:
Впечатления от пополнения через терминал примата:
1) выстоял очередь минут 5. Рядом IBox без людей.
2) процесс идентификации через звонок примата и копание в меню - значительно дольше, чем на IBox.
3) зачисление через 20 с хвостиком минут вместо мгновенного или в течение минуты...
Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков
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