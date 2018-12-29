Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:21
Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:00
Смысл сегодня пополнять?
Про IBox не понял, так как официальной инфы не нашел...
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