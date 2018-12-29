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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 567568569570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
10
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:21

  Vorlon написав:Впечатления от пополнения через терминал примата:
1) выстоял очередь минут 5. Рядом IBox без людей.
2) процесс идентификации через звонок примата и копание в меню - значительно дольше, чем на IBox.
3) зачисление через 20 с хвостиком минут вместо мгновенного или в течение минуты...


Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 16:00

  Vorlon написав:Впечатления от пополнения через терминал примата:
1) выстоял очередь минут 5. Рядом IBox без людей.
2) процесс идентификации через звонок примата и копание в меню - значительно дольше, чем на IBox.
3) зачисление через 20 с хвостиком минут вместо мгновенного или в течение минуты...

Смысл сегодня пополнять?
https://concord.ua/news/jak-konkord-ban ... hni-svjata
Про IBox не понял, так как официальной инфы не нашел...
isen
 
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а вайбер?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 567568569570
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