Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 гру, 2018 14:21
Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков
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Додано: Суб 29 гру, 2018 16:00
Смысл сегодня пополнять?
Про IBox не понял, так как официальной инфы не нашел...
Додано: Нед 30 гру, 2018 18:15
Re: Конкорд
Пропала пополнение карт в iBOX.
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:00
КО? А форум почитать? viewtopic.php?p=4539974#p4539974
Додано: Пон 31 гру, 2018 07:27
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