Vorlon написав:Впечатления от пополнения через терминал примата: 1) выстоял очередь минут 5. Рядом IBox без людей. 2) процесс идентификации через звонок примата и копание в меню - значительно дольше, чем на IBox. 3) зачисление через 20 с хвостиком минут вместо мгновенного или в течение минуты...
Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков
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Vorlon написав:Впечатления от пополнения через терминал примата: 1) выстоял очередь минут 5. Рядом IBox без людей. 2) процесс идентификации через звонок примата и копание в меню - значительно дольше, чем на IBox. 3) зачисление через 20 с хвостиком минут вместо мгновенного или в течение минуты...