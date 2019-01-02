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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 13:39
Vorlon написав:
Как и обещалось, подняли % по депозитам:
Доллар: 4,25/4,75/4,85 (Классический+) и 4/4,5/4,6 (Накопительный).
Гривна: 15,25/15,75/16,5 (Классический+) и 15/15,5/16,25 (Накопительный).
А шо в Днепре Таськи нема и КоКо не знает, шо хлашишеский щас не меньше, чем под 17.75%?
По Нахопительному я вааще в ауте
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:43
Vorlon написав: IMPRINTER написав:
Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков
Если не тяжело - какую кнопку жать? А то я пользовался конкордовской инструкцией
isen написав:
Смысл сегодня пополнять?
Во-первых, это был тест. Во-вторых, по-вашему пусть дома лучше лежат - не всё ли равно? В следующий раз обязательно у вас совета спрошу
прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо
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Додано: Чет 03 січ, 2019 13:49
IMPRINTER написав:
прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо
Иконку видел, но там же с комиссией?
Кони опять мочат, 27.45/28.1 по картам. Это уже недостойно звания лудшего.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:05
wig написав: IMPRINTER написав:
прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо
Иконку видел, но там же с комиссией?
Кони опять мочат, 27.45/28.1 по картам. Это уже недостойно звания лудшего.
Ганьба.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 14:07
wig написав: IMPRINTER написав:
прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо
Иконку видел, но там же с комиссией?
Кони опять мочат, 27.45/28.1 по картам. Это уже недостойно звания лудшего.
чего это с комиссом? если именно по договорной Иконе "Конь" без комисса ... если просто по номеру карты ()для любого банка) то с комиссом
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IMPRINTER
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9
4
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