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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 568569570571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:39

  Vorlon написав:Как и обещалось, подняли % по депозитам:
Доллар: 4,25/4,75/4,85 (Классический+) и 4/4,5/4,6 (Накопительный).
Гривна: 15,25/15,75/16,5 (Классический+) и 15/15,5/16,25 (Накопительный).

А шо в Днепре Таськи нема и КоКо не знает, шо хлашишеский щас не меньше, чем под 17.75%? :)
По Нахопительному я вааще в ауте :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:43

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:Пополнять коня в примате можно с титула терминала без иднтификации непринимая никвких звонков

Если не тяжело - какую кнопку жать? А то я пользовался конкордовской инструкцией :oops:

  isen написав:Смысл сегодня пополнять?

Во-первых, это был тест. Во-вторых, по-вашему пусть дома лучше лежат - не всё ли равно? В следующий раз обязательно у вас совета спрошу ;)


прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 13:49

  IMPRINTER написав:прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо

Иконку видел, но там же с комиссией?

Кони опять мочат, 27.45/28.1 по картам. Это уже недостойно звания лудшего.
wig
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  wig написав:
  IMPRINTER написав:прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо

Иконку видел, но там же с комиссией?

Кони опять мочат, 27.45/28.1 по картам. Это уже недостойно звания лудшего.

Ганьба.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 14:07

  wig написав:
  IMPRINTER написав:прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо

Иконку видел, но там же с комиссией?

Кони опять мочат, 27.45/28.1 по картам. Это уже недостойно звания лудшего.


чего это с комиссом? если именно по договорной Иконе "Конь" без комисса ... если просто по номеру карты ()для любого банка) то с комиссом
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IMPRINTER
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