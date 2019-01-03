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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:19

  clientage написав:
  ziks написав:Обещали р2р в икону прикрутить, но как то надолго затянулся процесс...тут круглая сумма накопилась, хотел бы налить в коко, да нечем. Придется в другие банки заливать, где умеют/хотят принимать.

кккая круглая сумма? Больше 15..25К/дн и 50К/30дн и не думайте щас просто таак наливать/выносить через р2р не в один банк
р2р- эт обезличенная операция, она в принципе даж хуже нала...
Пощадите Апполоныча, у него и так щас нервы как струны -- мона лунную забацать тока так :mrgreen:
Юзайте СЭП!


Можно же n раз по 15 наливать, и никакой беготни.
СЭП на выход не везде бесплатный, да и вход на Доходную также небесплатный.

  sola написав:Так у них "есть" это и это (точнее не совсем у них, а у агрегатора ;) ), но с комиссией


В кругу свинорылов не принято употреблять слово "с комиссией"
ziks
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  #<1 ... 569570571572
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