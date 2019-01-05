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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:19

  clientage написав:
  ziks написав:Обещали р2р в икону прикрутить, но как то надолго затянулся процесс...тут круглая сумма накопилась, хотел бы налить в коко, да нечем. Придется в другие банки заливать, где умеют/хотят принимать.

кккая круглая сумма? Больше 15..25К/дн и 50К/30дн и не думайте щас просто таак наливать/выносить через р2р не в один банк
р2р- эт обезличенная операция, она в принципе даж хуже нала...
Пощадите Апполоныча, у него и так щас нервы как струны -- мона лунную забацать тока так :mrgreen:
Юзайте СЭП!


Можно же n раз по 15 наливать, и никакой беготни.
СЭП на выход не везде бесплатный, да и вход на Доходную также небесплатный.

  sola написав:Так у них "есть" это и это (точнее не совсем у них, а у агрегатора ;) ), но с комиссией


В кругу свинорылов не принято употреблять слово "с комиссией"
ziks
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:09

Сегодня еще лучше.
Карточный курс на сайте Конкорда 28 ровно.
СМС приходит со списанием по 28,10.
Это жульничество уже.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:43

кстати %%% по вкладам немного подросли!
конешно не 18, но уже и не так печально как было :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:52

  uaprofi написав:кстати %%% по вкладам немного подросли!
конешно не 18, но уже и не так печально как было :lol:

ну а смысл в их 16? када у ЭксИма щас 18% :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:43

  IMPRINTER написав:прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо

Работает :) Правда как-то непривычно сначала вводить сумму... В iBox сколько внесешь, настолько и пополнит. А тут сначала вводишь сумму и есть риск, что какую-то купюру тумба не примет. Правда она похоже более всеядная, чем iBox
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:44

  sola написав:
  IMPRINTER написав:прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо

Работает :) Правда как-то непривычно сначала вводить сумму... В iBox сколько внесешь, настолько и пополнит. А тут сначала вводишь сумму и есть риск, что какую-то купюру тумба не примет. Правда она похоже более всеядная, чем iBox

там будет кнопка пополнить, можно вводить любую сумму
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:52

  Hack-Stock написав:там будет кнопка пополнить, можно вводить любую сумму

ну да, только сначала ввод любой суммы, потом внесение средств на эту сумму

в ibox сначала внесение средств, затем кнопка "пополнить" на столько, сколько внес
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 21:09

  sola написав:
  Hack-Stock написав:там будет кнопка пополнить, можно вводить любую сумму

ну да, только сначала ввод любой суммы, потом внесение средств на эту сумму

в ibox сначала внесение средств, затем кнопка "пополнить" на столько, сколько внес

зато приват комиссию сразу показывает (если она есть), а айбокс только после того как вставил деньгу. Если вдруг менюшкой ошибся то можно заднюю врубить, а с айбоксом попадос сразу
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 07:02

Re: Конкорд

В Приватовском терминале если недолить не страшно-можно исправить сумму. А если перелил то плохо. Можно вернуть деньги но только на карту привата (привет Ворлону). Вариант благотворительность не рассматриваем. И то после длительной переписки в чате привата.
У меня был случай 200 и 100 не принимал никак . Я залил пятисотку и вышло 200 перебор. А карты привата с собой нет и номер не помню. Правда можно еще пополнить мобилу на эту сумму .
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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