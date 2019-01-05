ziks написав:Обещали р2р в икону прикрутить, но как то надолго затянулся процесс...тут круглая сумма накопилась, хотел бы налить в коко, да нечем. Придется в другие банки заливать, где умеют/хотят принимать.
кккая круглая сумма? Больше 15..25К/дн и 50К/30дн и не думайте щас просто таак наливать/выносить через р2р не в один банк р2р- эт обезличенная операция, она в принципе даж хуже нала... Пощадите Апполоныча, у него и так щас нервы как струны -- мона лунную забацать тока так Юзайте СЭП!
Можно же n раз по 15 наливать, и никакой беготни. СЭП на выход не везде бесплатный, да и вход на Доходную также небесплатный.
sola написав:Так у них "есть" это и это (точнее не совсем у них, а у агрегатора ), но с комиссией
В кругу свинорылов не принято употреблять слово "с комиссией"
IMPRINTER написав:прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо
Работает Правда как-то непривычно сначала вводить сумму... В iBox сколько внесешь, настолько и пополнит. А тут сначала вводишь сумму и есть риск, что какую-то купюру тумба не примет. Правда она похоже более всеядная, чем iBox
IMPRINTER написав:прямо на титуле тумбы примата есть кнопка - пополнить карту иншого банка ... жмете ее .. там будет иконка конюшни ... никаких телефонов вводить не надо
Работает Правда как-то непривычно сначала вводить сумму... В iBox сколько внесешь, настолько и пополнит. А тут сначала вводишь сумму и есть риск, что какую-то купюру тумба не примет. Правда она похоже более всеядная, чем iBox
там будет кнопка пополнить, можно вводить любую сумму
В Приватовском терминале если недолить не страшно-можно исправить сумму. А если перелил то плохо. Можно вернуть деньги но только на карту привата (привет Ворлону). Вариант благотворительность не рассматриваем. И то после длительной переписки в чате привата. У меня был случай 200 и 100 не принимал никак . Я залил пятисотку и вышло 200 перебор. А карты привата с собой нет и номер не помню. Правда можно еще пополнить мобилу на эту сумму .
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»