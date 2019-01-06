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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 20:33

Re: Конкорд

тропинка паламалася
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 09:45

Работает
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:29

  mustbe написав:Работает

странно, делаю платеж на 20к пишет сервис не отвечает, попробовал два по 10к - пошло
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:58

  Hack-Stock написав:
  mustbe написав:Работает

странно, делаю платеж на 20к пишет сервис не отвечает, попробовал два по 10к - пошло

Вспомнилась Жерминаль с пачкой долларов и терминалом привата :)

А по теме - там же ограничение 14999грн, скорее всего.
Вот из П24 может и больше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:25

  Вкладчик1234 написав:
  Hack-Stock написав:
  mustbe написав:Работает

странно, делаю платеж на 20к пишет сервис не отвечает, попробовал два по 10к - пошло

Вспомнилась Жерминаль с пачкой долларов и терминалом привата :)

А по теме - там же ограничение 14999грн, скорее всего.
Вот из П24 может и больше

с п24 переводил 60к одним платежом, все ок было
Hack-Stock
 
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