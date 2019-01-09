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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:33
тропинка паламалася
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Hack-Stock
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Додано: Пон 07 січ, 2019 09:45
Работает
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:29
mustbe написав:
Работает
странно, делаю платеж на 20к пишет сервис не отвечает, попробовал два по 10к - пошло
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Hack-Stock
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:58
Hack-Stock написав: mustbe написав:
Работает
странно, делаю платеж на 20к пишет сервис не отвечает, попробовал два по 10к - пошло
Вспомнилась Жерминаль
с пачкой долларов и терминалом привата
А по теме - там же ограничение 14999грн, скорее всего.
Вот из П24 может и больше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:25
Вкладчик1234 написав: Hack-Stock написав: mustbe написав:
Работает
странно, делаю платеж на 20к пишет сервис не отвечает, попробовал два по 10к - пошло
Вспомнилась Жерминаль
с пачкой долларов и терминалом привата
А по теме - там же ограничение 14999грн, скорее всего.
Вот из П24 может и больше
с п24 переводил 60к одним платежом, все ок было
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Hack-Stock
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:05
А стежинка Приват>Конкорд працює досі,бо в мене на ранковому платежу якийсь дивний статус проведений,а гроші досі на картці?
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t-step
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:16
t-step, или глюк, или система ожидает подтверждение платежа.
Где проверял состояние платежа?
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MASolomko
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Додано: Сер 09 січ, 2019 10:16
t-step написав:
А стежинка Приват>Конкорд працює досі,бо в мене на ранковому платежу якийсь дивний статус проведений,а гроші досі на картці?
До 9 утра все ходило отлично. Сейчас нечем проверить
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Flamingo
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:11
Проблема вирішилася фото з карткою,Приват так відреагував на зміну операційної системи на компі;)
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t-step
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:21
Сегодня банк запустил GooglePay и GarminPay на картах VISA REWARDS GOLD:https://concord.ua/ru/card/dohodnye/visa-gold
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Vorlon
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