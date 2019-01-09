Vorlon написав:Сегодня банк запустил GooglePay и GarminPay на картах VISA REWARDS GOLD:
https://concord.ua/ru/card/dohodnye/visa-gold
Хорошая новость, но без приветственного кешбека - "не торт"
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:23
Хорошая новость, но без приветственного кешбека - "не торт"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:25
А NFC-браслетик какойнить дають под это дело?!
И вааще это дорого -- запустить Г-Пэй? А то Сима чото никак не запустит
... делайте хоть что-нибудь!
|