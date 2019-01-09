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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 571572573574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:23

  Vorlon написав:Сегодня банк запустил GooglePay и GarminPay на картах VISA REWARDS GOLD:

https://concord.ua/ru/card/dohodnye/visa-gold


Хорошая новость, но без приветственного кешбека - "не торт"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:25

  Vorlon написав:Сегодня банк запустил GooglePay и GarminPay на картах VISA REWARDS GOLD:

https://concord.ua/ru/card/dohodnye/visa-gold

А NFC-браслетик какойнить дають под это дело?!
И вааще это дорого -- запустить Г-Пэй? А то Сима чото никак не запустит :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 571572573574
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