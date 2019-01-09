Vorlon написав:Сегодня банк запустил GooglePay и GarminPay на картах VISA REWARDS GOLD:
https://concord.ua/ru/card/dohodnye/visa-gold
Хорошая новость, но без приветственного кешбека - "не торт"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:23
Хорошая новость, но без приветственного кешбека - "не торт"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 10 січ, 2019 14:25
А NFC-браслетик какойнить дають под это дело?!
И вааще это дорого -- запустить Г-Пэй? А то Сима чото никак не запустит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 січ, 2019 15:40
Первые 100 клиентов, которые оплатят любую покупку через GooglePay, получат 100 грн!
100%-ный кэшбек (20*5=100) - это круто!
Надо сегодня вечером купить что-то в Сильпо - наверняка карт почти ни у кого ещё нет. Отобью стоимость выпуска карты
P.S. Активация вручную звонком в банк - я стал первым клиентом, активировавшим карту для GPay
Додано: Чет 10 січ, 2019 18:47
а в каком тарифе єта карта (VISA REWARDS GOLD) обслуживается?
на сайте написано "ЗАКАЖИ бесплатно карточку Visa Gold по ссылке" - т.е. выпуск без платы? правильно понимаю?
Додано: Чет 10 січ, 2019 19:04
Re: Конкорд
Можно открыть в тарифе Доходная (сейчас Visa GOLD оформляется бесплатно, перевыпуск платный) или inJoy.
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