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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
10
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:23

  Vorlon написав:Сегодня банк запустил GooglePay и GarminPay на картах VISA REWARDS GOLD:

https://concord.ua/ru/card/dohodnye/visa-gold


Хорошая новость, но без приветственного кешбека - "не торт"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:25

  Vorlon написав:Сегодня банк запустил GooglePay и GarminPay на картах VISA REWARDS GOLD:

https://concord.ua/ru/card/dohodnye/visa-gold

А NFC-браслетик какойнить дають под это дело?!
И вааще это дорого -- запустить Г-Пэй? А то Сима чото никак не запустит :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:40

Первые 100 клиентов, которые оплатят любую покупку через GooglePay, получат 100 грн!
https://concord.ua/ru/news/pershi-100-k ... 100-griven

100%-ный кэшбек (20*5=100) - это круто! 8)

Надо сегодня вечером купить что-то в Сильпо - наверняка карт почти ни у кого ещё нет. Отобью стоимость выпуска карты :D

P.S. Активация вручную звонком в банк - я стал первым клиентом, активировавшим карту для GPay :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 18:47

а в каком тарифе єта карта (VISA REWARDS GOLD) обслуживается?
на сайте написано "ЗАКАЖИ бесплатно карточку Visa Gold по ссылке" - т.е. выпуск без платы? правильно понимаю?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 19:04

Re: Конкорд

Можно открыть в тарифе Доходная (сейчас Visa GOLD оформляется бесплатно, перевыпуск платный) или inJoy.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:12

  Vorlon написав:Первые 100 клиентов, которые оплатят любую покупку через GooglePay, получат 100 грн!
https://concord.ua/ru/news/pershi-100-klientiv-otrimajut-100-griven

Конкордушка, оставил заявку по ссылке, никто не звонит.
Это норма? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:18

Вкладчик1234
Может в отделение будет быстрее зайти? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:19

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:Первые 100 клиентов, которые оплатят любую покупку через GooglePay, получат 100 грн!
https://concord.ua/ru/news/pershi-100-klientiv-otrimajut-100-griven

Конкордушка, оставил заявку по ссылке, никто не звонит.
Это норма? :)

Агаа. Може разве шо в Днепре отзваниваются
Лучше в своё отд-е звякнуть и сказать, шо есть заявка... може и найдут :)
У меня и друзей из 4..5 раз ни разу не отзванивались сами, отосланные доки не находили, в отд-и все по-новому копировали и заводили.. :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:22

  Vorlon написав:Может в отделение будет быстрее зайти?

Быстрее. Просто прочитал в правилах:

С 10 по 31е

1. ЗАКАЖИ бесплатно карточку Visa Gold по ссылке
2 ...


Заказал по ссылке.
Я так понял, не стоит слишком внимательно читать правила.
"По-домашнему" 2.0 :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:25

  Vorlon написав:Первые 100 клиентов, которые оплатят любую покупку через GooglePay, получат 100 грн!
https://concord.ua/ru/news/pershi-100-k ... 100-griven

100%-ный кэшбек (20*5=100) - это круто! 8)

Надо сегодня вечером купить что-то в Сильпо - наверняка карт почти ни у кого ещё нет. Отобью стоимость выпуска карты :D

P.S. Активация вручную звонком в банк - я стал первым клиентом, активировавшим карту для GPay :D

Вы действительно были одним из первым, кто открыл Визу :)
Concord bank: concord.ua
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