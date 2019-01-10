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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:28
Вкладчик1234 написав:Конкордушка
, оставил заявку по ссылке, никто не звонит.
Это норма?
Не норма! Сейчас перезвонят
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:30
Банк Конкорд написав:
Не норма! Сейчас перезвонят
Уже сам позвонил, договорился о встрече
Как видите даже из отзывов выше, этот момент нужно улучшать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:34
Вкладчик1234 написав: Банк Конкорд написав:
Не норма! Сейчас перезвонят
Уже сам позвонил, договорился о встрече
Как видите даже из отзывов выше, этот момент нужно улучшать
Спасибо, работаем нам этим. Но Вы так же можете всегда писать мне в ЛС
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:38
Банк Конкорд написав:
Спасибо, работаем нам этим. Но Вы так же можете всегда писать мне в ЛС
ну даа
Многие владельцы Теслы говорят, шо как тока эта машинка попадает в Неньку, то вдрух перестает заводиться без пинка по левому колесу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:40
clientage написав:
У меня и друзей из 4..5 раз ни разу не отзванивались сами, отосланные доки не находили, в отд-и все по-новому копировали и заводили..
Ещё в 2016-ом году, летом, когда становился клиентом банка, таким образом отсылал пакет документов - в отделении всё дошло, на основании чего подготовили все документы. Только попросили показать оригиналы для сверки. Помню, что всё было довольно быстро и сразу получил тогда мгновенку.
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Vorlon
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:43
Vorlon написав: clientage написав:
У меня и друзей из 4..5 раз ни разу не отзванивались сами, отосланные доки не находили, в отд-и все по-новому копировали и заводили..
Ещё в 2016-ом году, летом, когда становился клиентом банка, таким образом отсылал пакет документов - в отделении всё дошло, на основании чего подготовили все документы. Только попросили показать оригиналы для сверки. Помню, что всё было довольно быстро и сразу получил тогда мгновенку.
От вам везееет, а у меня лично 2 промаха, два сонных менагера - хто/де/када/звякните в отд-е. Так я еще и друзей подбил на удаленные регистрации
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:51
Банк Конкорд написав:
...были одним из первым, кто открыл Визу
А платежная карта "VISA REWARDS GOLD" выпускается только с магниткой, т. е. без чипа и бесконтактной оплаты payWave?
Интересно просто.
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MASolomko
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:55
MASolomko
С чипом.
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Vorlon
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:12
MASolomko написав: Банк Конкорд написав:
...были одним из первым, кто открыл Визу
А платежная карта "VISA REWARDS GOLD" выпускается только с магниткой, т. е. без чипа и бесконтактной оплаты payWave?
Интересно просто.
с чипом,но без pay pass
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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