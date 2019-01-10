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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:28

  Вкладчик1234 написав:
  Vorlon написав:Первые 100 клиентов, которые оплатят любую покупку через GooglePay, получат 100 грн!
https://concord.ua/ru/news/pershi-100-klientiv-otrimajut-100-griven

Конкордушка, оставил заявку по ссылке, никто не звонит.
Это норма? :)

Не норма! Сейчас перезвонят
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 634
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:30

  Банк Конкорд написав:Не норма! Сейчас перезвонят

Уже сам позвонил, договорился о встрече :)

Как видите даже из отзывов выше, этот момент нужно улучшать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлень: 6957
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4563 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
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3
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3
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:34

  Вкладчик1234 написав:
  Банк Конкорд написав:Не норма! Сейчас перезвонят

Уже сам позвонил, договорился о встрече :)

Как видите даже из отзывов выше, этот момент нужно улучшать

Спасибо, работаем нам этим. Но Вы так же можете всегда писать мне в ЛС
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 634
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:38

  Банк Конкорд написав:Спасибо, работаем нам этим. Но Вы так же можете всегда писать мне в ЛС

ну даа
Многие владельцы Теслы говорят, шо как тока эта машинка попадает в Неньку, то вдрух перестает заводиться без пинка по левому колесу :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 27111
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3123 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:40

  clientage написав:У меня и друзей из 4..5 раз ни разу не отзванивались сами, отосланные доки не находили, в отд-и все по-новому копировали и заводили..

Ещё в 2016-ом году, летом, когда становился клиентом банка, таким образом отсылал пакет документов - в отделении всё дошло, на основании чего подготовили все документы. Только попросили показать оригиналы для сверки. Помню, что всё было довольно быстро и сразу получил тогда мгновенку.
Vorlon
 
Повідомлень: 6329
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 644 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:43

  Vorlon написав:
  clientage написав:У меня и друзей из 4..5 раз ни разу не отзванивались сами, отосланные доки не находили, в отд-и все по-новому копировали и заводили..

Ещё в 2016-ом году, летом, когда становился клиентом банка, таким образом отсылал пакет документов - в отделении всё дошло, на основании чего подготовили все документы. Только попросили показать оригиналы для сверки. Помню, что всё было довольно быстро и сразу получил тогда мгновенку.

От вам везееет, а у меня лично 2 промаха, два сонных менагера - хто/де/када/звякните в отд-е. Так я еще и друзей подбил на удаленные регистрации :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 27111
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3123 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:51

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:...были одним из первым, кто открыл Визу :)
А платежная карта "VISA REWARDS GOLD" выпускается только с магниткой, т. е. без чипа и бесконтактной оплаты payWave?
Интересно просто.
MASolomko
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Повідомлень: 613
З нами з: 08.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 11:55

MASolomko
С чипом.
Vorlon
 
Повідомлень: 6329
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 644 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:12

  MASolomko написав:
  Банк Конкорд написав:...были одним из первым, кто открыл Визу :)
А платежная карта "VISA REWARDS GOLD" выпускается только с магниткой, т. е. без чипа и бесконтактной оплаты payWave?
Интересно просто.

с чипом,но без pay pass
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 634
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 572573574575
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