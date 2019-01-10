Благодарю за внимание.
Pay Pass — технология бесконтактной оплаты по платежным картам mastercard, Pay Wave — по Visa
Банк случайно не сотрудничает ни с каким негосударсвенным пенсионным фондом, в котором ваши клиенты могут вступить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:08
Re: Конкорд
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:13
Re: Конкорд
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:30
Спасибо
В данной карте только чип, бесконтактной оплаты (кроде GooglePay and GarminPay) по ней непредусмотрено.
Concord bank: concord.ua
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:00
Супер. Звякнул дружбан, он в шоке. Заказал через сайт (дето с МК) Голду оту под ГПэй, так ему в течение 15мин отзвонились, кажись даже 2 раза, чото уточняли. Так он даже кредлимит заказал по старой памяти. Правда, думаю фиг дадут, т.к. старый лимит у него год назад чото ж отобрали
... делайте хоть что-нибудь!
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