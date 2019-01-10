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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 573574575576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:08

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:с чипом,но без pay pass
Благодарю за внимание.

Pay Pass — технология бесконтактной оплаты по платежным картам mastercard, Pay Wave — по Visa ;)

Банк случайно не сотрудничает ни с каким негосударсвенным пенсионным фондом, в котором ваши клиенты могут вступить?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:13

Re: Конкорд

  MASolomko написав:Pay Pass

І цього вже немає...Контаклєс...та це дрібниці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:30

  MASolomko написав:
  Банк Конкорд написав:с чипом,но без pay pass
Благодарю за внимание.

Pay Pass — технология бесконтактной оплаты по платежным картам mastercard, Pay Wave — по Visa ;)

Банк случайно не сотрудничает ни с каким негосударсвенным пенсионным фондом, в котором ваши клиенты могут вступить?

Спасибо :)
В данной карте только чип, бесконтактной оплаты (кроде GooglePay and GarminPay) по ней непредусмотрено.
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:00

Супер. Звякнул дружбан, он в шоке. Заказал через сайт (дето с МК) Голду оту под ГПэй, так ему в течение 15мин отзвонились, кажись даже 2 раза, чото уточняли. Так он даже кредлимит заказал по старой памяти. Правда, думаю фиг дадут, т.к. старый лимит у него год назад чото ж отобрали :P :P

ПС. А шо нуна сделать для активации карты?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:04

  clientage написав:ПС. А шо нуна сделать для активации карты?

В Айконе нажать "Активировать".
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:12

  wig написав:
  clientage написав:ПС. А шо нуна сделать для активации карты?

В Айконе нажать "Активировать".

Нее, похоже для начала нуна её получить :)
Эт вам не Миха :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:31

А ента "VISA REWARDS GOLD" для заказа бесплатного только в 2 тарифных планах (ДОХОДНАЯ и INJOY) или в любом тарифе?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:12

  clientage написав:Нее, похоже для начала нуна её получить

Спокойно активировал до получения несколько раз.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 17:19

  wig написав:
  clientage написав:Нее, похоже для начала нуна её получить

Спокойно активировал до получения несколько раз.

У чела НЕТ такой кнопки, тока надписть на картинке карты "не активирована"
А у меня нет неактивных карт :)
Блин, а полюбэ ж без ЦВВ мы её в ГПэй не загоним :wink:
Эт в Альфе/Привате мона карту запихнуть в ГПэй прям из ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 573574575576
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