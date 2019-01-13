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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:23
СоСо наростила капітал
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:48
Re: Конкорд
Заказывал именную Доходная PayPass (отдельный счёт) через представителя здесь на форуме. Активировать не надо было. До получения карта рабочая была и светилась в ICON25.
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:49
Re: Конкорд
Первый банк где завернули с кредиткой, и это с кристально чистой КИ и наличии депо, перекрывающего 2мес. КЛ
Потеряли лояльного клиента [ушёл все выносить]
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:59
Мені Отп відмовив в кредліміті 1к,хоча інші банки наливають по 15к. Не хочуть надати кредліміт,то це їх справа,треба інший банк вибирати
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:02
Re: Конкорд
по тропинке с бегемота деньги час назад отправил, до сих пор не зачислили, это только у меня?
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:28
Які депо? Тут % мізерні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 14 січ, 2019 15:34
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