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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:23

СоСо наростила капітал
https://concord.ua/uploads/1/8029-01122018.pdf
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:48

Re: Конкорд

Заказывал именную Доходная PayPass (отдельный счёт) через представителя здесь на форуме. Активировать не надо было. До получения карта рабочая была и светилась в ICON25.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:49

Re: Конкорд

Первый банк где завернули с кредиткой, и это с кристально чистой КИ и наличии депо, перекрывающего 2мес. КЛ :cry:
Потеряли лояльного клиента [ушёл все выносить]
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:59

  ziks написав:Первый банк где завернули с кредиткой, и это с кристально чистой КИ и наличии депо, перекрывающего 2мес. КЛ :cry:
Потеряли лояльного клиента [ушёл все вынсить]

Мені Отп відмовив в кредліміті 1к,хоча інші банки наливають по 15к. Не хочуть надати кредліміт,то це їх справа,треба інший банк вибирати
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:02

Re: Конкорд

по тропинке с бегемота деньги час назад отправил, до сих пор не зачислили, это только у меня?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:26

Hack-Stock, уже заработало
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:28

  ziks написав:Первый банк где завернули с кредиткой, и это с кристально чистой КИ и наличии депо, перекрывающего 2мес. КЛ :cry:
Потеряли лояльного клиента [ушёл все выносить]

Які депо? Тут % мізерні. :(
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:34

  Квесторе_поверніться написав:
  ziks написав:Первый банк где завернули с кредиткой, и это с кристально чистой КИ и наличии депо, перекрывающего 2мес. КЛ :cry:
Потеряли лояльного клиента [ушёл все выносить]

Які депо? Тут % мізерні. :(

От минфина, в октябре по валюте было самое вкусное предложение.
ziks
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Подякували: 81 раз.
 
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  #<1 ... 574575576577
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