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ziks написав:Первый банк где завернули с кредиткой, и это с кристально чистой КИ и наличии депо, перекрывающего 2мес. КЛ Потеряли лояльного клиента [ушёл все выносить]
Які депо? Тут % мізерні.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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