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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 14:09

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:54

Re: Конкорд

- страхование на 1 миллион гривен каждый раз при выезде за границу;
Т.е. +- стандартный лимит в 30к евро?)

- гарантированная лучшая цена в самых престижных отелях мира.
А как же не самые престижные? Нищеброды с голдом могут получить цену лучше??
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Alex_ki
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