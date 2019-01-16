>>- снятие до 100 000 гривен собственных средств БЕЗ комиссий В ЛЮБОЙ точке мира;
нормальний хід
по депозитах (%%) ця інфіні дає якісь плюшки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:09
>>- снятие до 100 000 гривен собственных средств БЕЗ комиссий В ЛЮБОЙ точке мира;
нормальний хід
по депозитах (%%) ця інфіні дає якісь плюшки?
+50грн !
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:54
Re: Конкорд
- страхование на 1 миллион гривен каждый раз при выезде за границу;
Т.е. +- стандартный лимит в 30к евро?)
- гарантированная лучшая цена в самых престижных отелях мира.
А как же не самые престижные? Нищеброды с голдом могут получить цену лучше??
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:02
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:07
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