>>- снятие до 100 000 гривен собственных средств БЕЗ комиссий В ЛЮБОЙ точке мира;
нормальний хід
по депозитах (%%) ця інфіні дає якісь плюшки?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 14:09
>>- снятие до 100 000 гривен собственных средств БЕЗ комиссий В ЛЮБОЙ точке мира;
нормальний хід
по депозитах (%%) ця інфіні дає якісь плюшки?
+50грн !
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:54
Re: Конкорд
- страхование на 1 миллион гривен каждый раз при выезде за границу;
Т.е. +- стандартный лимит в 30к евро?)
- гарантированная лучшая цена в самых престижных отелях мира.
А как же не самые престижные? Нищеброды с голдом могут получить цену лучше??
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Додано: Чет 17 січ, 2019 15:02
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:07
Додано: Нед 20 січ, 2019 09:54
Доброго дня!
А хто може прокоментувати пункт 6.2. и 6.2.1 Тарифів до кредитної картки Golden Dream
6.2. Нарахування процентів на суму дебетового обороту [2] по рахунку за операціями покупки (в т.ч. в мережі інтернет):
Максимальная сума виплати за всіма
нижчезазначеними категоріями - 1000 грн. на
місяць
В разі, якщо одна операція відповідає
критеріям для виплати за обома критеріями
згідно з п. 6.2.1 та 6.2.2, то виплата
здійснюється за одним критерієм з
максимальним розміром нарахування
6.2.1. - на торгівельному майданчику Aliexpress (у торговців, у яких в адресі платіжного терміналу, через який виконувалась операція покупки, міститься "aliexpress")
15% від суми операцій, які будуть відображені по
рахунку до 31.01.2019 р.
Це означає, що при закупах на Алі Експресі повертається 15% кешбеку, чи що?
Дякую за відповідь!
Додано: Нед 20 січ, 2019 10:59
Re: Конкорд
Да, 15% кешбек (минус налоги, чистыми 12.075%) на все покупки с алиэкспресс, об этом трубят уже 2 месяца во всех рекламах, акция продлена уже до мая
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