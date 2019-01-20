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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 січ, 2019 22:43
Большое спасибо всем за ответы!
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ShtormK
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Додано: Нед 20 січ, 2019 23:36
а кто юзал уже возврат НДС
от партнёров КОКО? там действительно даже за чек в 30 евро у немцев вернут НДС?
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uaprofi
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Додано: Пон 21 січ, 2019 23:04
Подскажите, плз, если заводить деньги по "тропинке", насколько быстро потом их можно СЕПить дальше, чтоб не нарваться на теховер? Или опасения беспочвенны?
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dr_morgenstern
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Додано: Пон 21 січ, 2019 23:12
dr_morgenstern написав:
Подскажите, плз, если заводить деньги по "тропинке", насколько быстро потом их можно СЕПить дальше, чтоб не нарваться на теховер? Или опасения беспочвенны?
Сразу как доступны. Опасения - Беспочвенны.
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Flamingo
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