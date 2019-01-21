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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 576577578579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 22:43

Большое спасибо всем за ответы! :)
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 23:36

а кто юзал уже возврат НДС от партнёров КОКО? там действительно даже за чек в 30 евро у немцев вернут НДС?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:04

Re: Конкорд

Подскажите, плз, если заводить деньги по "тропинке", насколько быстро потом их можно СЕПить дальше, чтоб не нарваться на теховер? Или опасения беспочвенны?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 23:12

  dr_morgenstern написав:Подскажите, плз, если заводить деньги по "тропинке", насколько быстро потом их можно СЕПить дальше, чтоб не нарваться на теховер? Или опасения беспочвенны?

Сразу как доступны. Опасения - Беспочвенны.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:00

  ShtormK написав:
  Hack-Stock написав:Да, 15% кешбек (минус налоги, чистыми 12.075%) на все покупки с алиэкспресс, об этом трубят уже 2 месяца во всех рекламах, акция продлена уже до мая


Спасибо за ответ!

6.2.2.- в спеціалізованих магазинах дитячого одягу (за операціями з MCC - 5641) [2]
7% від суми операцій, які будуть відображені по рахунку в період до 31.01.2019 р.

а это означает, что в магазинах детской одежды дают 7% кешбека? Это типа "Антошки", что ли?
И... Вы говорите, что акция продлена до мая. Но я вот копирую со свежих тарифов, и там фигурирует 31 января. Может, поделитесь ссылкой на сайте, где говорится о продлении?
Заранее спасибо огромное!

Добрый день,
до мая 15% кешбэка продлены без "таянья"
Но вот 7% в детских магазинах акция закончится в этом месяце
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:50

  uaprofi написав:а кто юзал уже возврат НДС от партнёров КОКО? там действительно даже за чек в 30 евро у немцев вернут НДС?

1.нужно скачать приложение taxFree4U
2.загрузить инфо (загран паспорт сфотать, указать период нахождения и т.д.)
3.на протяжении всего пребывания фоткать чеки, загружая их в приложение
4. при выезде из отеля распечатать общую декларацию (все чеки в одном документе, формируется в приложении)
5.на таможне при выезде поставить печать
6.по прилету в Украину положить в аэропорту в спец. бокс либо отправить все доки по почте
Когда скачиваете приложение, там есть видео инструкция, может удобнее из нее понять будет
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 10:59

  Банк Конкорд написав:
  uaprofi написав:а кто юзал уже возврат НДС от партнёров КОКО? там действительно даже за чек в 30 евро у немцев вернут НДС?

1.нужно скачать приложение taxFree4U
2.загрузить инфо (загран паспорт сфотать, указать период нахождения и т.д.)
3.на протяжении всего пребывания фоткать чеки, загружая их в приложение
4. при выезде из отеля распечатать общую декларацию (все чеки в одном документе, формируется в приложении)
5.на таможне при выезде поставить печать
6.по прилету в Украину положить в аэропорту в спец. бокс либо отправить все доки по почте
Когда скачиваете приложение, там есть видео инструкция, может удобнее из нее понять будет

Серьезно? проще при выезде, после таможенника - тупо налик получить в кассе
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  #<1 ... 576577578579
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