Hack-Stock написав:Да, 15% кешбек (минус налоги, чистыми 12.075%) на все покупки с алиэкспресс, об этом трубят уже 2 месяца во всех рекламах, акция продлена уже до мая
Спасибо за ответ!
6.2.2.- в спеціалізованих магазинах дитячого одягу (за операціями з MCC - 5641) [2] 7% від суми операцій, які будуть відображені по рахунку в період до 31.01.2019 р.
а это означает, что в магазинах детской одежды дают 7% кешбека? Это типа "Антошки", что ли? И... Вы говорите, что акция продлена до мая. Но я вот копирую со свежих тарифов, и там фигурирует 31 января. Может, поделитесь ссылкой на сайте, где говорится о продлении? Заранее спасибо огромное!
Добрый день, до мая 15% кешбэка продлены без "таянья" Но вот 7% в детских магазинах акция закончится в этом месяце
uaprofi написав:а кто юзал уже возврат НДС от партнёров КОКО? там действительно даже за чек в 30 евро у немцев вернут НДС?
1.нужно скачать приложение taxFree4U 2.загрузить инфо (загран паспорт сфотать, указать период нахождения и т.д.) 3.на протяжении всего пребывания фоткать чеки, загружая их в приложение 4. при выезде из отеля распечатать общую декларацию (все чеки в одном документе, формируется в приложении) 5.на таможне при выезде поставить печать 6.по прилету в Украину положить в аэропорту в спец. бокс либо отправить все доки по почте Когда скачиваете приложение, там есть видео инструкция, может удобнее из нее понять будет
uaprofi написав:а кто юзал уже возврат НДС от партнёров КОКО? там действительно даже за чек в 30 евро у немцев вернут НДС?
1.нужно скачать приложение taxFree4U 2.загрузить инфо (загран паспорт сфотать, указать период нахождения и т.д.) 3.на протяжении всего пребывания фоткать чеки, загружая их в приложение 4. при выезде из отеля распечатать общую декларацию (все чеки в одном документе, формируется в приложении) 5.на таможне при выезде поставить печать 6.по прилету в Украину положить в аэропорту в спец. бокс либо отправить все доки по почте Когда скачиваете приложение, там есть видео инструкция, может удобнее из нее понять будет
Серьезно? проще при выезде, после таможенника - тупо налик получить в кассе