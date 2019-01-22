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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:13
Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться
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Vorlon
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:34
Vorlon написав:
Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться
Льготный период какой?
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Kevin
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:43
Kevin написав: Vorlon написав:
Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться
Льготный период какой?
Как у Моно - до 62 дней!
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Vorlon
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-
- Повідомлень: 6362
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 646 раз.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:44
Kevin написав: Vorlon написав:
Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться
Льготный период какой?
до 62 дней
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:11
Банк Конкорд написав: Kevin написав: Vorlon написав:
Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться
Льготный период какой?
до 62 дней
GOLDEN DREAM и InJoy - допускаются обе карты с кредитным лимитом одновременно?
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Kevin
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
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на тему
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