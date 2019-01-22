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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:13

Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться :)
Vorlon
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:34

  Vorlon написав:Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться :)


Льготный период какой?
Kevin
 
Повідомлень: 128
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:43

  Kevin написав:
  Vorlon написав:Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться :)


Льготный период какой?

Как у Моно - до 62 дней!
Vorlon
 
Повідомлень: 6363
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:44

  Kevin написав:
  Vorlon написав:Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться :)


Льготный период какой?

до 62 дней
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 639
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:06

  Vorlon написав:Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться :)

Пользуйтесь с радостью :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 639
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:11

  Банк Конкорд написав:
  Kevin написав:
  Vorlon написав:Получил InJoy VISA с кредитным лимитом - буду пользоваться :)


Льготный период какой?

до 62 дней


GOLDEN DREAM и InJoy - допускаются обе карты с кредитным лимитом одновременно?
Kevin
 
Повідомлень: 128
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:27

  Stringer написав:Серьезно? проще при выезде, после таможенника - тупо налик получить в кассе

"Тупо налик" теперь почти везде стоит от 5 евро за каждую форму )) Все формы отправляю почтой, возврат доходит за месяц (не taxfree4you).
mikos
 
Повідомлень: 35
З нами з: 07.06.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 577578579580
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