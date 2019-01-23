emeta написав:GOLDEN DREAM это обычная кредитка с льготным периодом
и просто дали плюшку для любителей китайских товаров?
Как она вообще работает сначала тратятся свои деньги как с дебетной и потом уже она превращается в кредитку?
На Красной в офисе сами толком объяснить не могут
Якобы надо потратить хотя бы 1 грн кредитных для получения кешбека
Добрый день,
Вас дизинформировали. Кэшбэк Вы получите независимо от того за кредитные он совернен или нет.
Скажите пожалуйста, кто Вам предоставил такую информацию?