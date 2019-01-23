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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 578579580581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:19

  emeta написав:GOLDEN DREAM это обычная кредитка с льготным периодом
и просто дали плюшку для любителей китайских товаров?


Как она вообще работает сначала тратятся свои деньги как с дебетной и потом уже она превращается в кредитку?

  frennymay написав:15% на Aliexpress - це з кредитних, чи з власних також?...


На Красной в офисе сами толком объяснить не могут
Якобы надо потратить хотя бы 1 грн кредитных для получения кешбека

Добрый день,
Вас дизинформировали. Кэшбэк Вы получите независимо от того за кредитные он совернен или нет.
Скажите пожалуйста, кто Вам предоставил такую информацию?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 641
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:21

  frennymay написав:15% на Aliexpress - це з кредитних, чи з власних також?...

І з кредитних і з власних
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 641
З нами з: 05.10.15
Подякував: 18 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 578579580581
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