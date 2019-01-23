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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:49

Кочевник
Было же сказано, что MC к концу года возможно...
Vorlon
 
Повідомлень: 6368
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:00

  Vorlon написав:Кочевник
Было же сказано, что MC к концу года возможно...

Не чув. Тому краще перепитати.
Кочевник
 
Повідомлень: 630
З нами з: 16.02.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:13

  Vorlon написав:Кочевник
Было же сказано, что MC к концу года возможно...

де сказано і якого року?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27407
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
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  #<1 ... 579580581582
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