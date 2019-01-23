Кочевник
Было же сказано, что MC к концу года возможно...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:00
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:13
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:00
Concord bank: concord.ua
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10
Да там всего две девочки, одна которая вообще ничего не знает - Ирина, бегает к Марине кажется, вот Марина и сказала, что необходимо именно часть денег кредитных для получения Кешбека, но это не точно
Вообще банк- проблема
Третий день оформляю карту, то зависло. то подвисло, то система не работает,
Конечно такой демократичности как у Mono и не ждал, но тут совсем же печалька
Потом обзвон с допросом с пристрастием, кто с кем спит и где живет..
Заполнил 48 бумажек уже, позвонили куда только можно всем родственникам за границу, на работу..
В итоге выдали карту с лимитом 10 тыс и якобы она уже активирована, но не рабочая из за какого то очередного сбоя
Завтра будет работать, возможно, но не точно..
По банковским гарантиям та же картина
Забавный такой банчик
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:15
62 дней тут нет
сотрудницы в центральном отделении настойчиво рекомендуют пополнять не в календарный последний день, а в последний рабочий банковский день месяца, и желательно в первой половине, потому что девочки ручками потом все это должны куда то там вбивать, если хотите не выпасть из грейса, пополнйте за день-два раньше
но это не точно..
не люблю ябедничать, но определитесь, где истина в последней инстанции, потому что горячка вообще вещает третье..
Похоже на "Глобус" у них тоже горячая линия и отделения как буд-то враждуют друг с другом и дают противоположные показания
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:24
Ну здесь же не примат и не Моно, поэтому ничего другого я и не ждал. Буду пополнять в предпоследний рабочий день
Тю, у меня всё проще было. И посещал отделение два раза - для заказа карты и для получения. Во второй раз ушёл уже с работающей и активированной картой. Хотя просидел наверное около часа - пока бумаги, пока запрос на активацию и т.п. Вчера же привязал к GPay (уже проще - СМС достаточно) и сегодня расплачивался за обед
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