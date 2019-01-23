Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10

Банк Конкорд написав: emeta написав: GOLDEN DREAM это обычная кредитка с льготным периодом

и просто дали плюшку для любителей китайских товаров?





Как она вообще работает сначала тратятся свои деньги как с дебетной и потом уже она превращается в кредитку?



frennymay написав: 15% на Aliexpress - це з кредитних, чи з власних також?... 15% на Aliexpress - це з кредитних, чи з власних також?...



На Красной в офисе сами толком объяснить не могут

Якобы надо потратить хотя бы 1 грн кредитных для получения кешбека GOLDEN DREAM это обычная кредитка с льготным периодоми просто дали плюшку для любителей китайских товаров?Как она вообще работает сначала тратятся свои деньги как с дебетной и потом уже она превращается в кредитку?На Красной в офисе сами толком объяснить не могутЯкобы надо потратить хотя бы 1 грн кредитных для получения кешбека

Добрый день,

Вас дизинформировали. Кэшбэк Вы получите независимо от того за кредитные он совернен или нет.

Скажите пожалуйста, кто Вам предоставил такую информацию? Добрый день,Вас дизинформировали. Кэшбэк Вы получите независимо от того за кредитные он совернен или нет.Скажите пожалуйста, кто Вам предоставил такую информацию?

- Дайте контактое лицо

- Я контактое лицо

- Нет, вы не можете быть контактным лицом..

- Давайте вы удете моим контактным лицом?

- Я не могу, я сотрудник банка..

- Вам поручитель нужен? Для выдачи карты?

- Нет это для проформы, никто не будет ему звонить

- Можно мне карту с лимитом в 1 грн, но без пыток, не нужно мне утверждать 100 тыс, заявленных на буклетах якобы..

- Нет , так нельзя там кредитный комитет, вам установят лимит..

Да там всего две девочки, одна которая вообще ничего не знает - Ирина, бегает к Марине кажется, вот Марина и сказала, что необходимо именно часть денег кредитных для получения Кешбека, но это не точноВообще банк- проблемаТретий день оформляю карту, то зависло. то подвисло, то система не работает,Конечно такой демократичности как у Mono и не ждал, но тут совсем же печалькаПотом обзвон с допросом с пристрастием, кто с кем спит и где живет..Заполнил 48 бумажек уже, позвонили куда только можно всем родственникам за границу, на работу..В итоге выдали карту с лимитом 10 тыс и якобы она уже активирована, но не рабочая из за какого то очередного сбояЗавтра будет работать, возможно, но не точно..По банковским гарантиям та же картинаЗабавный такой банчик