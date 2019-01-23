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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:49

Кочевник
Было же сказано, что MC к концу года возможно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:00

  Vorlon написав:Кочевник
Было же сказано, что MC к концу года возможно...

Не чув. Тому краще перепитати.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:13

  Vorlon написав:Кочевник
Было же сказано, что MC к концу года возможно...

де сказано і якого року?
Гриценко...наш Президент
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На FB по-моему, этого...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:00

  Кочевник написав:Мастеркарди вже вяжуться в гугл пей?

поки немає, але дійсно в цьому році буде
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:10

  Банк Конкорд написав:
  emeta написав:GOLDEN DREAM это обычная кредитка с льготным периодом
и просто дали плюшку для любителей китайских товаров?


Как она вообще работает сначала тратятся свои деньги как с дебетной и потом уже она превращается в кредитку?

  frennymay написав:15% на Aliexpress - це з кредитних, чи з власних також?...


На Красной в офисе сами толком объяснить не могут
Якобы надо потратить хотя бы 1 грн кредитных для получения кешбека

Добрый день,
Вас дизинформировали. Кэшбэк Вы получите независимо от того за кредитные он совернен или нет.
Скажите пожалуйста, кто Вам предоставил такую информацию?


Да там всего две девочки, одна которая вообще ничего не знает - Ирина, бегает к Марине кажется, вот Марина и сказала, что необходимо именно часть денег кредитных для получения Кешбека, но это не точно

Вообще банк- проблема
Третий день оформляю карту, то зависло. то подвисло, то система не работает,
Конечно такой демократичности как у Mono и не ждал, но тут совсем же печалька

- Дайте контактое лицо
- Я контактое лицо
- Нет, вы не можете быть контактным лицом..
- Давайте вы удете моим контактным лицом?
- Я не могу, я сотрудник банка..
- Вам поручитель нужен? Для выдачи карты?
- Нет это для проформы, никто не будет ему звонить
- Можно мне карту с лимитом в 1 грн, но без пыток, не нужно мне утверждать 100 тыс, заявленных на буклетах якобы..
- Нет , так нельзя там кредитный комитет, вам установят лимит..


Потом обзвон с допросом с пристрастием, кто с кем спит и где живет..
Заполнил 48 бумажек уже, позвонили куда только можно всем родственникам за границу, на работу..

В итоге выдали карту с лимитом 10 тыс и якобы она уже активирована, но не рабочая из за какого то очередного сбоя :roll:
Завтра будет работать, возможно, но не точно..
По банковским гарантиям та же картина
Забавный такой банчик

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:15

  Банк Конкорд написав:
  Kevin написав:GOLDEN DREAM и InJoy - допускаются обе карты с кредитным лимитом одновременно?

Добрый день,

Уточните вопрос пожалуйтса?
Вы хотите кр.лимит на обеих картах одновременно?
Golden Dream - до 100 000 грн лимита до 62д
InJoy - до 20 000 лимита до 62 д


62 дней тут нет
сотрудницы в центральном отделении настойчиво рекомендуют пополнять не в календарный последний день, а в последний рабочий банковский день месяца, и желательно в первой половине, потому что девочки ручками потом все это должны куда то там вбивать, если хотите не выпасть из грейса, пополнйте за день-два раньше

но это не точно..
:lol:

не люблю ябедничать, но определитесь, где истина в последней инстанции, потому что горячка вообще вещает третье..

Похоже на "Глобус" у них тоже горячая линия и отделения как буд-то враждуют друг с другом и дают противоположные показания
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:24

  emeta написав:пополнять не в календарный последний день, а в последний рабочий банковский день месяца, и желательно в первой половине

Ну здесь же не примат и не Моно, поэтому ничего другого я и не ждал. Буду пополнять в предпоследний рабочий день :)

  emeta написав:Потом обзвон с допросом с пристрастием, кто с кем спит и где живет..

Тю, у меня всё проще было. И посещал отделение два раза - для заказа карты и для получения. Во второй раз ушёл уже с работающей и активированной картой. Хотя просидел наверное около часа - пока бумаги, пока запрос на активацию и т.п. Вчера же привязал к GPay (уже проще - СМС достаточно) и сегодня расплачивался за обед :)
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