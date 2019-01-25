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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:49
la9 написав:
Не смог оплатить картой до сего дня обычную операцию - на игровом сайте. В КЦ объяснили запретом регулятора с 21.01 на покупку квазиналичных. Кто что слышал по этому поводу? Или самодеятельность банки?
игра наверное мейл.ру груп принадлежит из-за этого
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