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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:49

  la9 написав:Не смог оплатить картой до сего дня обычную операцию - на игровом сайте. В КЦ объяснили запретом регулятора с 21.01 на покупку квазиналичных. Кто что слышал по этому поводу? Или самодеятельность банки?

игра наверное мейл.ру груп принадлежит из-за этого
Hack-Stock
 
Повідомлень: 159
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:31

Re: Конкорд

Дебетовая карта сейчас нужна?
lubarec
 
Повідомлень: 211
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 14:41

lubarec
Зависит от ваших потребностей. Мне - да!
Vorlon
 
Повідомлень: 6388
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
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  #<1 ... 580581582583
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Конкорд (5823)
26.01.2019 14:41
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