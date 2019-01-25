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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:49
la9 написав:
Не смог оплатить картой до сего дня обычную операцию - на игровом сайте. В КЦ объяснили запретом регулятора с 21.01 на покупку квазиналичных. Кто что слышал по этому поводу? Или самодеятельность банки?
игра наверное мейл.ру груп принадлежит из-за этого
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Додано: Суб 26 січ, 2019 14:31
Дебетовая карта сейчас нужна?
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lubarec
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Додано: Суб 26 січ, 2019 14:41
lubarec
Зависит от ваших потребностей. Мне - да!
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Vorlon
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Додано: Суб 26 січ, 2019 15:11
Vorlon Чем она может быть полезной?
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lubarec
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:09
lubarec
Бесплатные пополнение наличкой, СЭП, снятие налички, нет абонплаты...
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Vorlon
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:47
Vorlon написав:lubarec
Бесплатные пополнение наличкой, СЭП, снятие налички, нет абонплаты...
С бесплатным пополнением СЭПом ее уже и не выпускают. Раньше надо было брать.
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wig
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Додано: Суб 26 січ, 2019 16:59
wig
Я разве про это говорил? Имелся в виде бесплатный исходящий СЭП
А карты за 150 гривен в год здесь меня не интересуют. Да и актуальность входящего СЭПа здесь как-то приблизилась к нулю... Ну разве что было бы удобнее гасить кредитку, не более того.
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Vorlon
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:05
Vorlon написав:
wig
Я разве про это говорил? Имелся в виде бесплатный исходящий СЭП!
Бесплатный исходящий запросто может стать платным, в случае каких-то траблов (возвратов). Я уже так линял на 0,5. А сейчас - целый процент!
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wig
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:08
wig
Я отсылаю только в известные проверенные места. Для неизвестных - Альфа. Так что проблем не ожидаю
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Vorlon
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Додано: Суб 26 січ, 2019 17:18
У Коко щас интересна сладкая парочка: инДжой и ГолденДрим. Там Кб-5 и -15, бесплатный вход по б/н, кредлимит уже без страховок, СЭП, манисенды с бегемота
Вот тока нормальных ставок по депо так и не дождались
Кстати, в 100м отд-и обновился состав, и все такие умненькие, прям прелесть. Дружбану даж восстановили кредлимит. Мож и я загляну на огонек
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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