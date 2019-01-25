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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.5 5 37
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
4
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
13
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
10
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:29

  clientage написав:У Коко щас интересна сладкая парочка: инДжой и ГолденДрим. Там Кб-5 и -15, бесплатный вход по б/н, кредлимит уже без страховок, СЭП, манисенды с бегемота
Вот тока нормальных ставок по депо так и не дождались :(
Кстати, в 100м отд-и обновился состав, и все такие умненькие, прям прелесть. Дружбану даж восстановили кредлимит. Мож и я загляну на огонек :)

Заблоковані суми СоСо вже покращив?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27435
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1394 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:44

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:У Коко щас интересна сладкая парочка: инДжой и ГолденДрим. Там Кб-5 и -15, бесплатный вход по б/н, кредлимит уже без страховок, СЭП, манисенды с бегемота
Вот тока нормальных ставок по депо так и не дождались :(
Кстати, в 100м отд-и обновился состав, и все такие умненькие, прям прелесть. Дружбану даж восстановили кредлимит. Мож и я загляну на огонек :)

Заблоковані суми СоСо вже покращив?

Нее, это им не под силу. Зато они пообещали все операции проводить в течение 15мин, даж в неопервремя. Ну шобы холдов не было :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Подякували: 3137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:45

  Vorlon написав:wig
Я отсылаю только в известные проверенные места. Для неизвестных - Альфа. Так что проблем не ожидаю :roll:

Возврат на котловую Альфу еще попробуй найди.
Нет. 150 стоит своих денег. Знаю нескольких человек, которые рвут волосы, что не успели оформить.
wig
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Повідомлень: 3931
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 249 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 17:59

  wig написав:Возврат на котловую Альфу еще попробуй найди.
Нет. 150 стоит своих денег. Знаю нескольких человек, которые рвут волосы, что не успели оформить.

Нечего там искать. Один раз у меня за несколько лет был возврат - вся сумма вернулась автоматом, нигде и ничего не искал.

Для вас стоит, а для меня нет. И необходимости не ощущаю...
Vorlon
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:00

  Квесторе_поверніться написав:Заблоковані суми СоСо вже покращив?

А что там улучшать? Они почти сразу видны в перечне операций по карте, только без даты проводки. А проводка на следующий рабочий день.
Vorlon
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 14.06.13
Подякував: 344 раз.
Подякували: 647 раз.
 
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  #<1 ... 581582583584
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Конкорд (5835)
26.01.2019 18:00
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